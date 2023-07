Agrigento, uccide moglie e poi si impicca: attesa l’autopsia, Ilenia sarebbe stata strangolata



La vicenda che ha sconvolto la comunità di Fontanelle, uno dei quartieri più popolosi della città. Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, pare soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato ed era in cura. Ilenia Bonanno lavorava come commessa in un negozio di telefonia in centro città. I corpi trovato da uno dei figli adolescenti.

Continua a leggere



La vicenda che ha sconvolto la comunità di Fontanelle, uno dei quartieri più popolosi della città. Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, pare soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato ed era in cura. Ilenia Bonanno lavorava come commessa in un negozio di telefonia in centro città. I corpi trovato da uno dei figli adolescenti.

Continua a leggere

Continua a leggere