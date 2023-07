Alcol, droga e sesso con 12enni alla festa di Capodanno: 24 minorenni indagati



L’operazione ‘Last Movida’ della polizia postale dopo la denuncia di una madre che sul telefono del figlio ha trovato un gruppo Whatsapp sul quale erano stati fatti circolare video, diventati virali, in cui compaiono due ragazzine 12enni impegnate in rapporti sessuali durante una festa di capodanno in Toscana.

