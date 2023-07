Alice Scagni, le chat con la mamma prima dell’omicidio: “I medici devono intervenire, Alberto peggiora”



Continua il processo per Alberto Scagni, l’uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio a Genova. La vittima parlava con la madre del mancato intervento della Salute mentale per contenere il 42enne e sottoporlo a cure mediche. Le chat potrebbero incidere sul procedimento per omicidio e su quello per omissioni voluto dalla famiglia.

