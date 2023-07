All’aeroporto di Catania il Terminal A non riaprirà prima del 25 luglio dopo l’incendio: cosa succede



Non riaprirà oggi, come previsto, il Terminal A dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa dopo l’incendio dei giorni scorsi nell’area “Arrivi”: resterà chiuso almeno fino al 25 luglio, con conseguenti disagi per i passeggeri.

