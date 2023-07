Allerta caldo in Italia, domani 19 luglio bollino rosso in 23 città: rischio temporali a Nord-Est



Il caldo record in Italia non si placherà neanche domani: per mercoledì 19 luglio il Ministero ha diramato il bollettino aggiornato sulle ondate di calore con ben 23 città da bollino rosso, ma si rischiano anche fenomeni di maltempo nelle regioni del Nord-Est.

