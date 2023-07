Arrestato Alessandro Bertolini: foreign fighter, avrebbe combattuto in Ucraina con i filorussi



È stato arrestato dai carabinieri del Ros, appena rientrato in Italia, Alessandro Bertolini, foreign fighter 29enne di Rovereto che negli ultimi anni avrebbe combattuto su compenso insieme alle milizie filorusse in Donbass, in Ucraina. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Continua a leggere



È stato arrestato dai carabinieri del Ros, appena rientrato in Italia, Alessandro Bertolini, foreign fighter 29enne di Rovereto che negli ultimi anni avrebbe combattuto su compenso insieme alle milizie filorusse in Donbass, in Ucraina. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Continua a leggere

Continua a leggere