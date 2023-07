Ascesa e caduta di Raul Gardini: il fallimento di Enimont, il suicidio e la passione per la vela



La parabola di Raul Gardini nel mondo dell’economia italiana. Dall’approdo al gruppo Ferruzzi, passando per la scalata Montedison, la creazione di Enimont e il fallimento. Fino agli anni di Tangentopoli, della maxitangente e di quella misteriosa sera del 23 luglio del 1993 con quel colpo di pistola che gli tolse la vita. Per ricordarla su Rai 1 andrà in onda la docu-fiction sulla sua ascesa e caduta.

