Bara a fuoco durante veglia funebre in casa a Palermo, orrore durante gli incendi in Sicilia



“Siamo vivi per miracolo” raccontano i residenti del quartiere palermitano di Borgo Nuovo. L’incendio ha colpito una delle famiglie della zona in un momento di dolore. Era in corso la veglia funebre di un anziano quando le fiamme hanno costretto tutti a fuggire abbandonando la bara.

Continua a leggere



“Siamo vivi per miracolo” raccontano i residenti del quartiere palermitano di Borgo Nuovo. L’incendio ha colpito una delle famiglie della zona in un momento di dolore. Era in corso la veglia funebre di un anziano quando le fiamme hanno costretto tutti a fuggire abbandonando la bara.

Continua a leggere

Continua a leggere