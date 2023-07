Bari, scoppia incendio in ospedale di Acquaviva delle Fonti: alta colonna di fumo nero



Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Sul posto i vigili del fuoco. Per il momento non si registrano feriti.

