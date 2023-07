Bimba di 6 anni muore per un incidente d’auto dopo 15 giorni di coma, il padre: “Il responsabile paghi”



La piccola Leila Kurti era rimasta coinvolta il 14 giugno scorso in un terribile incidente stradale in tangenziale a Bologna. Alla guida il padre, Gentjan Kurti, ex consigliere comunale di San Polo, che oggi chiede giustizia.

