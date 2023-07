Bimba morta per diagnosi sbagliata, la mamma dopo il risarcimento ridotto: “Vogliono demolirmi”



Barbara Speranza, la mamma della bimba di 4 anni, morta nell’ottobre del 2020 per una diagnosi sbagliata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna: “Il risarcimento ridotto chiesto dal Policlinico perché ho avuto un altro figlio? Mi hanno strappato via mia figlia e ora dovrei anche giustificarmi per la nascita di mio figlio. Con questo vogliono demolirmi psicologicamente”.

