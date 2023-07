Cagliari: neonato muore mentre la mamma lo sta allattando, la tragedia in piazza. Disposta autopsia



La tragedia nella serata di ieri a Quartucciu. I genitori hanno cercato di rianimarlo: in loro aiuto sono arrivate altre persone che si trovavano in piazza e hanno praticato le manovre di rianimazione. Ma per il neonato non c’è stato niente da fare.

