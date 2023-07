Caldo record, l’Europa brucia. E gli esperti avvertono: “Peggiorerà in settimana, rischi per la salute”



Prosegue l’ondata di caldo in Europa: incendi sono divampati in Spagna e in Grecia, allerta sulle Alpi Svizzere dove un rogo alimentato dal forte vento ha costretto alla chiusura di strade e all’evacuazione di interi villaggi. Ma il peggio deve ancora venire, gli esperti avvertono: “Peggiorerà in settimana”.

