Caldo record non solo in Italia: in USA allerta meteo magenta, in Asia picchi di 52,2°C



L’ondata di caldo record che sta travolgendo l’Italia sta mettendo in ginocchio anche il resto d’Europa e del mondo: situazione critica in Spagna. Negli Usa, negli Stati del Sud, dall’Arizona alla California, diramato livello di allerta “magenta”. In Cina registrata ieri la temperatura più alta di sempre: Sanbao, nella regione occidentale dello Xinjiang, ha raggiunto i 52,2°C.

