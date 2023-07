Caldo torrido in Sardegna, 48 gradi a Jerzu: è record storico di temperatura



Oggi in Sardegna si è raggiunto i 48 gradi centigradi eguagliando il record storico della più alta temperatura mai registrata in Europa da enti ufficiali. A raggiungere lo storico record è la città di Jerzu, in provincia di Nuoro.

