Catania senz’acqua né luce, nella notte anche due scosse di terremoto: oggi riunione in prefettura



Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. Il caldo record intanto ha provocato il danneggiamento di cavi elettrici sotterranei: la conseguenza sono stati black out in città, dove manca anche l’acqua in diverse zone.

