Chi è Riccardo Nardin, il 28enne morto a Venezia nell’incidente durante la festa del Redentore



Riccardo Nardin è il 28enne morto ieri sera al Redentore a Venezia dopo essere finito in acqua in seguito allo scontro tra una barca e una briccola su cui si trovava insieme a due amiche: “Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti”.

