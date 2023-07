Chi era Haxhi Collaku, lo stalker di 55 anni ucciso dopo aver investito un carabiniere a Padova



Il 55enne albanese Haxhi Collaku non si era mai rassegnato alla separazione con la moglie avvenuta circa 15 anni fa. La donna viveva con la figlia in uno dei quartieri più tranquilli di Padova, lì dove l’ex ieri si è presentato in furgone armato di coltello.

