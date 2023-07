Chiede ricetta medica e scopre che per il Fisco è morto da mesi: “Fortunatamente sono risorto”



La singolare storia del 75enne Pietro Fanticini, imprenditore emiliano in pensione. L’uomo ha scoperto che il dottore non poteva prescrivigli nulla in quanto per il Fisco era morto già nel dicembre scorso. L’Agenzia delle Entrate, informata, ha risolto il problema.

