Chiedono il conto al ristorante e scoprono che è tutto pagato: “Felice di vedere una bella famiglia”



Per la coppia friulana doveva essere una serata diversa dal solito con la figlia al seguito ma non si aspettavano che si trasformasse in una storia da raccontare: “Pensavamo fosse uno scherzo, ci hanno detto che il nostro vicino di tavolo aveva pagato tutto, di lui ci hanno detto solo il nome… Grazie Renzo”.

