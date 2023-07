Dal lago spunta vecchio messaggio in bottiglia di una coppia, l’appello per cercare Sabrina e Dennis



Il ritrovamento nelle acque del Lago di Garda, sulla sponda veronese del lago. A firmare la lettera in bottiglia, scritta in tedesco, Sabrina e Dennis, presumibilmente una coppia di turisti in vacanza nel nostro Paese undici anni fa.

