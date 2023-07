“Davanti alla malattia non ti chiedi perché vuole soldi”, parla la donna che ha denunciato l’oncologo



Come tanti altri pazienti, la donna ha pagato l’oncologo barese Vito Lorusso senza fiatare e senza farsi troppe domande per le cure della mamma malata fino a quando ha capito che in realtà la madre quelle cure e quelle analisi poteva averle anche gratis in quanto malata oncologica.

