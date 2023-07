Denis Bergamini, colpo di scena al processo: chiamato a testimoniare, scopre di essere indagato



Nel processo in corso contro la ex fidanzata di Denis Bergamini, accusata di omicidio in concorso con ignoti, si è scoperto che per due anni nel registro degli indagati era finito anche un altro soggetto che però non sapeva niente dei sospetti su di lui: il cugino dell’imputata.

