Dramma nel Catanese, bimbo di 18 mesi si sente male e muore all’asilo: disposta l’autopsia



Un bambino di 18 mesi è morto, probabilmente per una crisi respiratoria, in un asilo nido di Calatabiano. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare con certezza le cause del decesso.

