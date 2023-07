È NECESSARIO CAMBIARE! A Zafferana Etnea la conferenza-evento di SALVO NOÈ

Torna a grande richiesta l’evento motivazionale del dott. Salvo Noè, lunedì 31 luglio ore 21.15, all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT). Un immancabile appuntamento ad ingresso libero, che vedrà sul palco, oltre al rinomato psicologo, il gentleman della conduzione siciliana Ruggero Sardo. La straordinaria conferenza dal titolo “È necessario cambiare!” è organizzata dalla NoèCom e rientra tra le proposte artistico-culturali di Etna in scena.

In un’epoca in cui le sfide sono sempre più complesse, in famiglia, a scuola, sul lavoro, riconosciamo l’urgenza di adottare nuove mentalità e prospettive. È necessario cambiare! Non si tratta di una scelta opzionale, ma di una necessità imprescindibile per affrontare gli ostacoli del mondo moderno. Durante questa spettacolare conferenza il dott. Noè affronterà infatti il potente bisogno di cambiamento nelle nostre vite e nella nostra società.

L’autore del libro “La paura come dono”, in dialogo con papa Francesco, guiderà il pubblico in un viaggio di auto esplorazione e trasformazione personale. Attraverso le sue competenze emotive e la sua semplice ma profonda riflessione, Salvo Noè mostrerà come il cambiamento autentico parte da ognuno di noi.

«C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione.» sottolinea lo psicologo citando Into the wild «Perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo. Tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito ma in realtà, per l’animo avventuroso di un uomo, non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze.» continuando nella citazione «E quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso. Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale.»

È necessario cambiare! sarà un’esperienza coinvolgente e trasformativa, creando un ambiente di condivisione e crescita. Con una partecipazione attesa di migliaia di persone provenienti da diverse sfere della vita, si avrà la concreta opportunità di connetterci tutti insieme. Con individui motivati e desiderosi di creare un cambiamento significativo, abbracciando una nuova prospettiva che aprirà le porte a infinite possibilità nel quotidiano di ognuno. Una conferenza unica nel suo genere, durante la quale si potrà essere ispirati dalle parole potenti e illuminanti de “lo psicologo del papa”. È il momento di cambiare, ed è qui che inizia il nostro straordinario viaggio di trasformazione.

L’evento motivazionale è promosso da NoèCom nell’ambito di Etna in scena, in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea. L’appuntamento con il dott. Salvo Noè è lunedì 31 luglio alle ore 21.15. Ingresso libero.

Info e contatti

NoèCom

https://www.noecom.it/eventi/

+39 349 1550297

info@noecom.it