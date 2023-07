Emanuele Scieri fu ucciso in caserma, ex caporali condannati per la morte del parà a Pisa



Per la morte di Emanuele Scieri la Corte d’assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione.

Continua a leggere



Per la morte di Emanuele Scieri la Corte d’assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione.

Continua a leggere

Continua a leggere