Evade per due volte dagli arresti domiciliari a Trapani: “Meglio il carcere che stare con mia moglie”



Un 40enne residente ad Alcamo, in provincia di Trapani, è indagato per evasione dopo essere sfuggito per due volte in 48 ore agli arresti domiciliari. Rintracciato dai carabinieri, si è giustificato: “Non ce la faccio più. Preferisco il carcere piuttosto che stare in casa con mia moglie”.

