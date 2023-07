Finisce tra gli scogli e non riemerge, 17enne muore annegato mentre fa il bagno a Cattolica



Inutile però per il 17enne l’intervento dei bagnini di soccorso presenti in zona. Questi infatti sono riusciti a salvare solo l’amico che era con lui. Secondo le prime indagini, il ragazzo, che viveva a Rimini con i genitori, probabilmente non sapeva nuotare bene.

