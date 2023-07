Francia, ansia per Emile: il bimbo di 2 anni è sparito da sabato. Il sindaco: “Siamo molto preoccupati”



Da sabato 8 luglio si sono perse le tracce di Emile in Alta Provenza: il piccolo stava giocando nel giardino a casa dei nonni. Cani, elicotteri e droni per trovarlo in una zona montuosa scoscesa.

