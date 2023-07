Francia, coppia di italiani muore in un incidente in moto sulle Alpi: addio a Ilaria e Devis



Devis de Luca e Ilaria Chiotto, sono morti nel pomeriggio di ieri, 9 luglio, in un incidente in moto ad Aussois, in val Maurienne. Abitavano ad Asti, lei lavorava per l’Asl del capoluogo piemontese.

