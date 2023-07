Fratellini morti a Manfredonia, c’è un indagato. Appello ai funerali: “Date una nuova casa ai genitori”



Oggi i funerali dei due fratellini annegati in un vascone per la raccolta di acque piovane a Manfredonia, l’arcivescovo si è detto rammaricato perché la chiesa non era gremita. Indagato nell’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia il proprietario dell’azienda agricola.

