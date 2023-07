Fratellini morti a Manfredonia, lo zio: “Non si allontanavano mai, forse giocavano con le rane”



Parla lo zio di Daniel e Stefan, i due fratellini di 6 e 7 anni trovati morti annegati a Manfredonia ieri sera in un vascone per l’irrigazione di terreni in un’azienda agricola: “Sapevano che andare in quel posto era pericoloso e che non lo potevano fare. Forse potrebbero essere caduti mentre stavano inseguendo una rana”.

