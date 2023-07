“Fuga a piedi nudi, autista rimasto per salvare anziani”, parlano i passeggeri del bus a fuoco in A12



Le agghiaccianti testimonianze dei passeggeri del pullman che è andato a fuoco in A12 ieri in una galleria autostradale tra Recco e Nervi, in direzione di Genova, e che ha causato il ferimento di 37 persone.

Continua a leggere



Le agghiaccianti testimonianze dei passeggeri del pullman che è andato a fuoco in A12 ieri in una galleria autostradale tra Recco e Nervi, in direzione di Genova, e che ha causato il ferimento di 37 persone.

Continua a leggere

Continua a leggere