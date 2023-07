Fugge in Italia dopo l’accusa di tortura in Argentina: don Franco Reverberi sarà estradato da Parma



Sarà estradato in Argentina don Franco Reverberi, il prete arrivato in Italia nel 2011 dopo le accuse di tortura per il regime di Videla. Il prete 86enne vive dal 2011 a Sorbolo (Parma) e qui celebra la messa. Nel 2013 l’Italia aveva rifiutato l’estradizione in Argentina.

