Gran Sasso, precipita durante una scalata sul Corno Piccolo: muore un alpinista romano



Un alpinista che stava scalando la Via Mirka in cordata con un compagno è precipitato per ragioni al momento ignote ed è morto. I due erano romani.

