Il piccolo Dario morto a 6 anni durante il campo estivo in spiaggia, 7 indagati: “Chi ha visto parli”



Per la tragica morte del bambino in Puglia per ora risultano sette persone indagate ma si tratta di un atto dovuto nei confronti di tutti i presenti e dei responsabili del campo estivo a cui partecipava il piccolo. Si attende l’autopsia sul corpicino.

