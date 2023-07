In arrivo la Luna Piena in Capricorno il 3 luglio 2023: momenti di tensione e desiderio di rivalsa



Il 3 luglio 2023 intorno alle 13:40 avremo la Luna piena nel segno del Capricorno. Sole in Cancro e Luna in Capricorno si oppongono, e l’io fa valere le sue esigenze emotive: attenzione ai momenti di tensione e al desiderio di farsi sentire, specie per Pesci, Ariete e Bilancia.

