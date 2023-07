In un giorno decollati 262mila voli, è record: mai così tanti nella storia nonostante il caro prezzi



Giovedì 20 luglio è stato il giorno in cui sono partiti 262.104 voli in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio record, come riporta FlightRadar24: non si erano mai registrati così tanti decolli in 24 ore. E le partenze dovrebbero aumentare nonostante il caro prezzi.

