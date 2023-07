Incendi Palermo, in Sicilia e al Sud si contano i danni: oggi nessun bollino rosso per il caldo



Mentre a Palermo e in Sicilia si contano i danni degli incendi degli ultimi giorni – si parla di oltre 250 milioni di euro – la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Oggi nessuna allerta per ondata di calore e nessuna città da bollino rosso in tutta Italia.

