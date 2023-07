Incidente Marsala, auto contro muro: Giuseppe muore a 18 anni dopo la Maturità, ferita la fidanzatina



Incidente stradale a Marsala, in provincia di Trapani: un’auto è andata ad impattare contro un muro per cause in via di accertamento e il 18enne Giuseppe Angileri è morto sul colpo. Sotto choc la fidanzata di 17 anni che era con lui. Indagini in corso.

