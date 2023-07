Incidente Santo Stefano, la disperazione del nonno e dello zio: “Quella donna inveiva contro i corpi”



Il nonno del bimbo morto ieri insieme al papà e alla nonna a Santo Stefano di Cadore è stato portato in ospedale dopo l’incidente: lui camminava dietro i familiari e non è stato travolto. Sulla figlia sopravvissuta: “Dice che non vuole vivere. Le hanno portato via tutti gli affetti più cari”.

