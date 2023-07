Incidente sulla Caltanissetta-Gela, scontro tra auto: 3 morti e 3 feriti, tornavano dal mare



Incidente ieri sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso tra due auto che si sono scontrate per cause in via di accertamento. Tre le vittime: Eleonora Modica, 31 anni, deceduta in ospedale, Giovanni Fossile (28) e Arianna Ceccarelli (36), morti sul colpo.

