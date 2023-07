Incidenti in montagna, morte due escursioniste in Veneto



Una donna di 70 anni è morta sul monte Carega, in provincia di Verona; una cinquantenne è caduta dal sentiero delle Cascate di Fanes, a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Per entrambe non c’è stato niente da fare.

