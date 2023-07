Incubo a Perugia per due ventenni, aggredite e violentate da almeno 8 persone: caccia al branco



Indagini sono in corso a Perugia per un presunto caso di violenza sessuale ai danni di due ventenni di Fabriano che si trovavano in Umbria per partecipare ad una festa. Un gruppo di almeno otto persone le avrebbe trascinate nei locali della piscina comunale, prima di fuggire quando una delle due ha lanciato l’allarme.

