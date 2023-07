Iran, le pattuglie della polizia morale tornano in strada per fermare le donne senza velo



Le pattuglie della polizia morale tornano in strada in Iran per fermare le donne che non indosseranno correttamente il velo. Le forze di polizia erano state sospese dopo le proteste nate nel Paese per la morte della 22enne Mahsa Amini,

