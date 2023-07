Kata scomparsa a Firenze: i genitori si rivolgono a Meloni: “Non c’è il sostegno che speravamo”



“Non smetterò mai di cercare mia figlia, voglio andare fino in fondo” ha dichiarato il papà di Kata, non nascondendo però la delusione per un sostegno che non sente da parte delle istituzioni italiane a un mese dalla scomparsa della bimba dall’ex Hotel Astori di Firenze.

Continua a leggere



“Non smetterò mai di cercare mia figlia, voglio andare fino in fondo” ha dichiarato il papà di Kata, non nascondendo però la delusione per un sostegno che non sente da parte delle istituzioni italiane a un mese dalla scomparsa della bimba dall’ex Hotel Astori di Firenze.

Continua a leggere

Continua a leggere