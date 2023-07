La mamma di Andreea Rabciuc sul cadavere trovato a Roma: “Quei resti non sono di mia figlia”



Per la madre di Andreea Rabciuc i resti umani rinvenuti nel parco del Pigneto a Roma non sono della figlia perché non sono suoi gli oggetti ritrovati accanto allo scheletro: tra questi, uno zaino nero, una collanina e due elastici per capelli.

