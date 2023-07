La storia della morte di Dirk Hamer, ucciso da un proiettile e la confessione del principe Vittorio Emanuele



La storia di Dirk Hamer, 19enne tedesco ucciso mentre si trovava in gita in barca coi suoi amici in Corsica nell’agosto del 1978, e del lungo processo a Vittorio Emanuele di Savoia: secondo la sorella della vittima sarebbe stato lui ad esplodere il colpo mortale. Accuse sempre negate dall’erede al trono d’Italia, all’epoca in esilio.

