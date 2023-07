Lascia il lavoro e si fa mantenere dalla nonna: nipote la picchia per 10 anni per farsi dare soldi



Il 31enne di Aci Castello, in Sicilia, pres­sa­to dal­le pro­prie di­pen­den­ze da al­cool e droghe, ha picchiato continuamente la vecchina, per ottenere soldi. In un’occasione le avrebbe lanciato delle forbici addosso e in un’altra man­da­to in fran­tu­mi la ve­tra­ta del­la por­ta di in­gres­so con un ba­sto­ne per poi di­strug­ge­re vari og­get­ti in casa.

