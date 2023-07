Lasciano la nipotina di 3 anni in auto al sole, denunciati due nonni: “Non volevamo svegliarla”



Abbandono di minore. È l’accusa per una coppia di origine spagnola che ha lasciato la nipotina chiusa in auto nel parcheggio del centro commerciale Le Gru. “Stava dormendo, non volevamo svegliarla” si sono giustificati.

